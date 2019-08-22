Британская дипломатка без стеснения рассказала, как вмешивается в дела Белоруссии

22.08.2019, Москва, Елена Острякова

После громогласных истерик по поводу вмешательства российских дипломатов в дела других стран вообще и экс-посла РФ Михаила Бабича в дела Белоруссии в частности, спонсируемое Западом оппозиционное издание «Наше время» опубликовало советы посла Великобритании в Минске Фионы Гибб, где та открытым текстом дает инструкции по дальнейшему отрыву от России.

«Мне кажется, Белоруссия не уделяла должного внимания своей более отдаленной истории. Белоруссия больше была сфокусирована на той части истории, которая была связана с Советским Союзом. А национальная идентичность – такая вещь, которую нужно взращивать, особенно когда ей уделяли недостаточно внимания», – рассуждает дипломат в опубликованном сегодня интервью.

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Также она советует читать книжки на белорусском, а не на русском, уважать права ЛГБТ, чужое мнение и либерализировать экономику. Все это было бы частным мнением, если бы посольство не проводила активную работу с журналистами – как частных, так и государственных СМИ Белоруссии.

«Мы работали как с государственными, так и с негосударственными СМИ. Один из реализованных нами проектов – улучшение цифровых навыков медиа в регионах. И мы собираемся продолжать фокусироваться на теме медиа, в большей степени – негосударственных. И в дополнение к этому у нас планируется проект по обучению государственных пресс-секретарей или сотрудников пресс-отделов», – рассказала Гибб.