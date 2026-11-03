Генерал ВСУ пожаловался на ГУР: «Зажали неподотчётные деньги – и не хотят ни с кем делиться»
Украинская армия не имеет своего полноценного разведывательного органа.
Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил экс-замкомандущего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент так до сих пор не понял, что у ВСУ до сих пор нет собственного развитого управления за 30 с лишним лет существования украинской независимости.
Единственное, что он мог бы сделать четко, и вооруженные силы бы были благодарны, если бы перевел или позволил создать отдельный развитый организм, обеспечив это проведение в законодательной базе, в законодательной части о разведке, что касается создания в генштабе собственного развитого управления, которое бы работало в интересах генерального штаба», – сказал Кривонос.
По его словам, существующее ГУР МО Украины «работает в интересах президента и высшего политического руководства страны». Он добавил, что нужно создать орган со своим бюджетом, работающим в составе ВСУ и закрепить это законодательно.
«Но это практически невозможно сделать, потому что сколько армия с этим вопросом ни сталкивалась, Главное управление разведки за счет мощного лоббизма в Верховной раде и на Банковой – не хочет иметь конкурентов и не хочет ни с кем делиться бюджетом.
Потому что бюджет Главного управления разведки не подлежит проверке и озвучиванию – ни сумм, ни масштабов использования денег по назначению и не по назначению», – заявил Кривонос.
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