Генерал ВСУ пожаловался на ГУР: «Зажали неподотчётные деньги – и не хотят ни с кем делиться»

Игорь Шкапа.  
03.11.2026 17:59
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецслужбы, Украина


Украинская армия не имеет своего полноценного разведывательного органа.

Об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» завил экс-замкомандущего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская армия не имеет своего полноценного разведывательного органа. Об этом в эфире видеоблога «Фабрика...

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«Президент так до сих пор не понял, что у ВСУ до сих пор нет собственного развитого управления за 30 с лишним лет существования украинской независимости.

Единственное, что он мог бы сделать четко, и вооруженные силы бы были благодарны, если бы перевел или позволил создать отдельный развитый организм, обеспечив это проведение в законодательной базе, в законодательной части о разведке, что касается создания в генштабе собственного развитого управления, которое бы работало в интересах генерального штаба», – сказал Кривонос.

По его словам, существующее ГУР МО Украины «работает в интересах президента и высшего политического руководства страны». Он добавил, что нужно создать орган со своим бюджетом, работающим в составе ВСУ и закрепить это законодательно.

«Но это практически невозможно сделать, потому что сколько армия с этим вопросом ни сталкивалась, Главное управление разведки за счет мощного лоббизма в Верховной раде и на Банковой – не хочет иметь конкурентов и не хочет ни с кем делиться бюджетом.

Потому что бюджет Главного управления разведки не подлежит проверке и озвучиванию – ни сумм, ни масштабов использования денег по назначению и не по назначению», – заявил Кривонос.

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English version :: Читать на английском Генерал ВСУ пожаловался на ГУР: «Зажали неподотчётные деньги – и не хотят ни с кем делиться»

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