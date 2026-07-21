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Финляндия стремительно нищает после разрыва с Россией, но президент Александр Стубб и его правительство всё равно тратят миллиарды на строительство фортификаций и подготовку к антироссийской войне.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен.

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«В Финляндии маразм крепчает. Два месяца назад была постановочная тренировка эвакуации жителей из двух населённых пунктов в бомбоубежища. В Финляндии всего их около 54 тысяч, их с пятидесятых активно строили в домах, больницах, торговых центрах. Они современные, серьёзно оборудованные: и вентиляция, и церкви для разных религий. На это потрачены миллиарды евро, это охватывает пять миллионов жителей Финляндии. Хотя, мы не знаем, насколько это правда, потому что финны очень хорошо умеют показывать результаты на бумаге», – сказал Хейсканен.

Он подчеркнул, что Финляндия уже полностью втянута в антироссийскую войну.