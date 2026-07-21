«Без матушки-России никуда» – от «финского льва» остался один скелет
Финляндия стремительно нищает после разрыва с Россией, но президент Александр Стубб и его правительство всё равно тратят миллиарды на строительство фортификаций и подготовку к антироссийской войне.
Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил военкор из Финляндии Кости Хейсканен.
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«В Финляндии маразм крепчает. Два месяца назад была постановочная тренировка эвакуации жителей из двух населённых пунктов в бомбоубежища.
В Финляндии всего их около 54 тысяч, их с пятидесятых активно строили в домах, больницах, торговых центрах. Они современные, серьёзно оборудованные: и вентиляция, и церкви для разных религий.
На это потрачены миллиарды евро, это охватывает пять миллионов жителей Финляндии. Хотя, мы не знаем, насколько это правда, потому что финны очень хорошо умеют показывать результаты на бумаге», – сказал Хейсканен.
Он подчеркнул, что Финляндия уже полностью втянута в антироссийскую войну.
«В Финляндии строят заводы БПЛА, заключаются украино-финские контракты по разработке оружия: снайперские винтовки, обмундирование, броневики.
Финляндия хочет показать себя такой плакальщицей, что вот-вот русский медведь протянет свою лапу и к нам. Хотя русский мишка всегда дружил с Финляндией.
А то, что закрываются железнодорожные переходы – Россия начала душить Финляндию, и рано или поздно задушит.
Как бы финны ни врали, экономика трещит так, что уже от сильного финского льва остаётся один скелет. Потому что как бы ни хотели, но без матушки-России никуда.
И на кареты скорой помощи в Южной Карелии уже не хватает, и школы закрывают, и поликлиники. Стубб и правительство Финляндии становятся просто болтунами, которым надо выторговать у Запада дивиденды на строительство фортификаций и разжигание ненависти.
Левый финский парламентарий Мерья Кюллёнен уже заявила, что мы будем стоять с Украиной до конца. Даже больных людей и инвалидов отправляют на учения, обучают кидать гранаты», – возмущался военкор.
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