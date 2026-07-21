В Киеве разглядели «массовое раскулачивание» олигархов РФ
Российское руководство уже более года якобы активно занимается зачисткой олигархов и национализацией их активов, с прибыли которых теперь пополняется военный бюджет.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российких журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«За последний год происходило серьёзное перераспределение активов в России. Забрали активы у Вадима Мошковича, взяли за яйца золотопромышленника Константина Струкова.
В марте этого года генпрокурор России Игорь Краснов отчитался, что государство изъяло более четырёх триллионов рублей.
Это яркий признак перераспределения собственности, идёт национализация огромных лакомых кусков у российских олигархов. И оно либо национализируется, либо берётся под контроль лояльными Путину группами. Масштаб передела просто огромный. Речь о десятках миллиардов долларов», – утверждает Романенко.
«Передел решает пять задач. Даёт бюджету несколько сотен миллиардов рублей, которые нужны. И резервы на триллионы рублей в будущем. Передают экспортные потоки ФСБ. Ближайшее окружение Путина получает доступ к этим активам.
И уничтожается автономия региональных и центральных элит. Это такое масштабное совмещение продразвёрстки с продналогом, плюс 1937 год, который там начинает набирать обороты», – уверял разыскиваемый в РФ пропагандист.
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