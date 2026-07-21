В Киеве разглядели «массовое раскулачивание» олигархов РФ

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Российское руководство уже более года якобы активно занимается зачисткой олигархов и национализацией их активов, с прибыли которых теперь пополняется военный бюджет.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Юрий Романенко, объявленный в розыск за призывы убивать российких журналистов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«За последний год происходило серьёзное перераспределение активов в России. Забрали активы у Вадима Мошковича, взяли за яйца золотопромышленника Константина Струкова. В марте этого года генпрокурор России Игорь Краснов отчитался, что государство изъяло более четырёх триллионов рублей. Это яркий признак перераспределения собственности, идёт национализация огромных лакомых кусков у российских олигархов. И оно либо национализируется, либо берётся под контроль лояльными Путину группами. Масштаб передела просто огромный. Речь о десятках миллиардов долларов», – утверждает Романенко.