С Кличко сняли удавку, но сзади подкрадывается гей Ляшко – Бортник
Внутри украинского политикума усиливается грызня, которую обострила отставка правительства.
Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
Комментируя новость о том, что мэр Кива Виталий Кличко поддержал отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, эксперт говорит, что столичный градоначальник, «наоборот, должен был вздохнуть с облегчением, потому что удавку с него сняли».
«[Назначенный ранее диктатором Зеленским главой столичной военной администрации и уволенный на днях ] Тимур Ткаченко, который очень активно давил на Кличко, создал ему конкуренцию. Впервые за все годы Зеленского появилась фигура «слуги», которая создала конкуренцию какую-то, хотя бы информационную», – сказал Бортник.
Ведущий заметил, что [по информации СМИ] вместо Ткаченко на эту должность может прийти скандальный депутат ВР прошлых созывов Олег Ляшко [ныне командир батальона БПЛА]. Политолог, явно имея в виду гомосексуальные наклонности Ляшко, поддел Кличко.
«Как назначат, тогда мне кажется, что Кличко надо быть в три раза осторожней и вообще спиной не разворачиваться больше к власти», – говорит эксперт.
По его словам, Кличко, выступая в поддержку Федорова, пытается «ассоциироваться с западным мейнстримом». Политолог не исключает сценария, при котором Кличко [давно конфликтующий с Зеленским] может стать партнёром Фёдорова по политической карьере.
«У Кличко есть база ресурсная в виде Киева, но нет особых рейтингов. У Фёдорова есть рейтинги, есть репутация хорошая на Западе, как и у Кличко. У Кличко в Европе хорошая репутация до сих пор. У него [у Федорова] нет ресурсной базы, как у Кличко.
Потенциально он мог бы стать партнёром, потому что остальная часть оппозиции, особенно Пётр Порошенко и все остальные, уже сгрудились вокруг Залужного. А Залужный к Фёдорову относится не очень хорошо. Между ними есть напряжение, и бегать, быть одновременно двумя ногами там и там смогут только олигархи. Публичным политикам будет сложнее», – резюмировал Бортник.
English version :: Читать на английском С Кличко сняли удавку, но сзади подкрадывается гей Ляшко – Бортник
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: