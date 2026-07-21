С Кличко сняли удавку, но сзади подкрадывается гей Ляшко – Бортник

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Внутри украинского политикума усиливается грызня, которую обострила отставка правительства.

Об этом в эфире видеоблога «Политика» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Комментируя новость о том, что мэр Кива Виталий Кличко поддержал отправленного в отставку министра обороны Михаила Федорова, эксперт говорит, что столичный градоначальник, «наоборот, должен был вздохнуть с облегчением, потому что удавку с него сняли».

«[Назначенный ранее диктатором Зеленским главой столичной военной администрации и уволенный на днях ] Тимур Ткаченко, который очень активно давил на Кличко, создал ему конкуренцию. Впервые за все годы Зеленского появилась фигура «слуги», которая создала конкуренцию какую-то, хотя бы информационную», – сказал Бортник.

Ведущий заметил, что [по информации СМИ] вместо Ткаченко на эту должность может прийти скандальный депутат ВР прошлых созывов Олег Ляшко [ныне командир батальона БПЛА]. Политолог, явно имея в виду гомосексуальные наклонности Ляшко, поддел Кличко.

«Как назначат, тогда мне кажется, что Кличко надо быть в три раза осторожней и вообще спиной не разворачиваться больше к власти», – говорит эксперт.

По его словам, Кличко, выступая в поддержку Федорова, пытается «ассоциироваться с западным мейнстримом». Политолог не исключает сценария, при котором Кличко [давно конфликтующий с Зеленским] может стать партнёром Фёдорова по политической карьере.