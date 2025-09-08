Что там удар по Кабмину? На фронте потери куда ужаснее – офицер ВСУ
Украине не стоит переживать из-за того, что ВС РФ смогли дотянуться до здания Кабинета министров в Киеве.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).
Ведущий напомнил, что 7 сентября ВС РФ задействовали рекордное количество дронов для удара по Украине, впервые повредив в Киеве Дом правительства.
При этом со ссылкой на западную прессу было сказано, что удар «смог прорвать самую сильную зону ПВО», поскольку правительственный квартал находится в центре кольца ПВО и считается самой защищенной территорией в стране.
«В этот день, когда погибло трое гражданских [в Киеве], если верить президенту Украины, в этот день погибло примерно 100 украинских воинов и покалечено еще 200. Я к тому, что масштабы даже самого крупного за всю историю обстрела тыловой части Украины несопоставимы с масштабами происходящего на фронте. А вот шума по этому поводу, конечно, больше, чем по событиям на фронтах», – сказал Бекренев.
