Украине не стоит переживать из-за того, что ВС РФ смогли дотянуться до здания Кабинета министров в Киеве.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире проекта «Политека» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, офицер ВСУ запаса Евгений Бекренев («Арти Грин»).

Ведущий напомнил, что 7 сентября ВС РФ задействовали рекордное количество дронов для удара по Украине, впервые повредив в Киеве Дом правительства.

При этом со ссылкой на западную прессу было сказано, что удар «смог прорвать самую сильную зону ПВО», поскольку правительственный квартал находится в центре кольца ПВО и считается самой защищенной территорией в стране.