Депутат Госдумы призвал снести «памятник Гитлеру» в Екатеринбурге

12.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Бывший президент России Борис Ельцин является врагом государства, поэтому построенный в центре Екатеринбурга «Ельцин Центр» ничем не лучше памятника Гитлеру и должен быть уничтожен.

Об этом заявил глава «Национально-освободительного движения», депутат Госдумы Евгений Федоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Ельцин Центр – это все равно, что если бы в Екатеринбурге поставили бы памятник Гитлеру.

Наверное, если бы Гитлер взял Свердловск в 1942 году, как было по первоначальному плану, там бы стоял памятник Гитлеру.

Надо было бы его разрушать, когда освободили бы страну? Кстати, памятники Гитлеру стояли и в Минске, и в Киеве в 1942 году, потом их, естественно, разрушили. Так что Ельцин – враг», – заключил депутат.