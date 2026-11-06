Американские демократы, победившие на выборах в Конгресс, не позволят Дональду Трампу восстанавливать отношения с Москвой – и будут использовать возможности для продолжения давления на Россию и увеличения военной помощи Киеву.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявила руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, украинский конфликт остаётся главным приоритетом демократов в российско-американских отношениях.

«Демократы не так толерантны, я бы сказала, совсем не толерантны, и предоставлять Трампу возможность восстановления диалога – они явно не намерены. По крайней мере, до тех пор, пока острая фаза конфликта на Украине продолжается, для них приоритет в российско-американских отношениях — это Украина и, соответственно, максимальное давление на Россию, чтобы этот конфликт завершить. Поэтому здесь Трамп оказывается в менее благоприятных условиях с точки зрения его свободы общения с российскими лидерами и предложения каких-то инициатив по возобновлению диалога. Это не значит, что он будет меньше говорить о том, что надо договариваться с Россией. Но это значит, что, когда он так говорит, мы можем ожидать, что всё это точно останется на уровне риторики и разговоров одного-единственного человека. У него больше нет законодательной поддержки для того, чтобы что-то действительно изменить», — отметила Журавлёва.

Кроме того, демократы могут воспользоваться новым составом Конгресса для возвращения масштабной финансовой и военной поддержки Украины. По мнению эксперта, для этого у них имеется достаточно законодательных инструментов, в том числе через бюджетные и оборонные ассигнования: