Трампу не дадут договориться с Кремлём. Демократы вернут США к масштабной помощи Украине – эксперт
Американские демократы, победившие на выборах в Конгресс, не позволят Дональду Трампу восстанавливать отношения с Москвой – и будут использовать возможности для продолжения давления на Россию и увеличения военной помощи Киеву.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявила руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлёва, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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По словам эксперта, украинский конфликт остаётся главным приоритетом демократов в российско-американских отношениях.
«Демократы не так толерантны, я бы сказала, совсем не толерантны, и предоставлять Трампу возможность восстановления диалога – они явно не намерены. По крайней мере, до тех пор, пока острая фаза конфликта на Украине продолжается, для них приоритет в российско-американских отношениях — это Украина и, соответственно, максимальное давление на Россию, чтобы этот конфликт завершить.
Поэтому здесь Трамп оказывается в менее благоприятных условиях с точки зрения его свободы общения с российскими лидерами и предложения каких-то инициатив по возобновлению диалога.
Это не значит, что он будет меньше говорить о том, что надо договариваться с Россией. Но это значит, что, когда он так говорит, мы можем ожидать, что всё это точно останется на уровне риторики и разговоров одного-единственного человека. У него больше нет законодательной поддержки для того, чтобы что-то действительно изменить», — отметила Журавлёва.
Кроме того, демократы могут воспользоваться новым составом Конгресса для возвращения масштабной финансовой и военной поддержки Украины. По мнению эксперта, для этого у них имеется достаточно законодательных инструментов, в том числе через бюджетные и оборонные ассигнования:
«И второй момент — это помощь Украине, которую демократы с самого начала давно пытаются вернуть в нужных, в их представлении, объёмах. Блокировалось это изначально и в Палате представителей, и в Сенате республиканцами.
И здесь я ожидала, что одной из первых инициатив с января, как только новый состав Конгресса придёт в Капитолий, можно ожидать каких-то подвижек в рамках, как минимум, бюджетного процесса, то есть принятия каких-то ассигнований об увеличении помощи Украине. Это вполне можно вписать в бюджетный документ, это можно вполне вписать в оборонный бюджет, как уже делалось. То есть возможностей для этого у демократов огромное количество».
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