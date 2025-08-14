«Для нас это лучший вариант»: Царев о срыве переговоров на Аляске
Если страны Европы и Украина добьются срыва переговоров на Аляске, это будет выгодно для РФ. В таком случае она продолжит наступать и возьмет себе больше, чем внесенные в Конституцию территории.
Об этом «Свободной прессе» заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Политик обратил внимание, что «Франция, Великобритания, Германия выставили условия, на которые никто не пойдет».
«Фактически вся Европа сейчас консолидировалась на том, чтобы сорвать переговоры. И Украина, Зеленский это поддерживают.
Выгодно ли нам? Выгодно. Это для нас лучший вариант. Будут продолжаться военные действия, мы будем наступать. И, может быть, возьмем больше, чем просто Донбасс, который они нам отдадут.
Да, есть тяжелая цена, за которую придется заплатить за это все. Но шансы на то, что мы возьмем всю Украину в итоге, они сохраняются при таком сценарии», – заявил Царев.
