Украинская армия несет колоссальные потери на фронте

Об этом в интервью антироссийскому пропагандистскому изданию «Украинская правда» заявил экс-начальник запрещенного в РФ подразделения «Азов» Богдан Кротевич, успевший побывать в российском плену после капитуляции в Мариуполе, а не так давно и вовсе уволившийся из армии.

«На фронте супер сложно. Но до такого довели. Сейчас ситуация на фронте такова, что у нас бригады, которые держат фронт, к сожалению, обескровлены. И распределение ресурсов, в том числе людей, абсолютно не адекватное», – сказал Кротевич.

По его словам, с каждым днем ситуация с ВСУ «становится все хуже и хуже»

Коснулся он и такой болезненной темы, как потери личного состава, обвинив главкома ВСУ Александра Сырского.

«Эффективен ли командир, который зачистил по приказу главнокомандующего какой-то населенный пункт, который мы отдадим через неделю, но положил там 600 или 800 человек? Этот командир эффективен? По мнению главнокомандующего, эффективен», – говорит экс-начальник штаба «Азова»

Он считает, что Сырского уже нельзя просто уволить – нужно, чтобы он нес ответственность.