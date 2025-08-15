Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

На фронте ВС РФ продолжают владеть инициативой и занимают новые населенные пункты.

Вчера МО РФ сообщило об освобождении села Андреево-Клевцово (Искра), которое находится на границе с Днепропетровской областью.

С украинской стороны эта информация подтверждается.

«Враг смог прорваться к Искре и установить над ней полный контроль!», – пишет украинский десантник с позывным «Мучной».

Он жалуется, что у ВСУ не хватает резервов для плотной обороны. На этом участке под контролем ВСУ еще остаются Камышеваха и Александроград.

«Я знаю, что это уже вопрос времени им дожать эти 2 населенных пункта, но самое тяжелое будет впереди! И помните, сейчас не работает термин «держаться до последнего» любой ценой, а лучше будет сохранить бойцов, чтобы не оказаться в окружении. Командованию следует сейчас подумать трижды, чтобы уход был организован – с прикрытием, минированием переправ и задержкой врага, а не хаотическим бегством, как это было в Искре», – предупреждает «Мучной».

Что касается прорыва у Доброполья, пока информация скудная. После панических постов в украинских СМИ ВСУ перебросили сюда резервы, завязались встречные бои. О масштабах и глубине продвижения ВС РФ и результатах украинских контратак достоверных сведений пока нет.

Полковник ВСУ, обозреватель украинской военно-пропагандистской группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец признает продвижение ВС РФ здесь более чем на 15 километров, отмечая, что пока говорить о результатах боев рано.

В то же время он считает, что российская армия в первую очередь будет стремиться дожать Покровск, а лишь после этого наступать в сторону Краматорска и Славянска.

А в в украинских медиа продолжают нагнетать панику.