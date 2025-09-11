Дроны в Польше. Варшаву «на аркане» втягивают в войну с Россией

Максим Столяров.  
11.09.2025 14:45
  (Мск) , Москва
Просмотров: 538
 
Война, Дзен, Политика, Польша, Россия, Украина


Инцидент с дронами в Польше мог быть подстроен Украиной с целью принудить Варшаву к участию в оккупационном контингенте «коалиции желающих».

Об этом в эфире в эфире радио «Комсомольская правда» заявил главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Польша чётко заявила, что никакого своего контингента в состав этой влажной «коалиции желающих» не пошлёт. В Киеве был шок, потому что подобный ответ ожидали от какой-то Испании или Кипра, а не от Польши.

Польша вообще сейчас старается по возможности сосредоточиться на своих делах. А её Прибалтика, Скандинавия и Украина вытаскивают в общеевропейскую кашу.

Поляки помнят, что Первая мировая война Польше особо ничего не принесла, жертвы были гигантскими. А Вторая мировая – вообще катастрофа», – сказал Межевич.

«И воевать на таких же условиях им не хочется. Вот пройти победным маршем до Москвы – это святое дело. Трофеи разделить – завсегда, но положить пару миллионов поляков где-нибудь под Смоленском они не хотят.

Но их заставляют, их просто на аркане тянут в этот конфликт. Я думаю, чем хуже будет военная и политическая ситуация в Киеве, будут повторяться такие провокации», – добавил выступающий.

