Экс-депутат Верховной рады: Я получил информацию из ЕС. Против Крыма готовят операцию геноцида
Запад во главе с США начал реализацию против России плана «Купол», первой частью которого стали удары по логистике, на которой держится Крым.
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Политик говорит, что информацию о «Куполе» он получил от своего давнего контакта в ЕС, который информировал его о планах генералитета НАТО. Отмечается, что США, втянув Россию в переговорный процесс по Украине, обманом выиграли время для технологической революции. В итоге Украина получила дроны из американских комплектующих, которые производятся в основном Германии, причем эти БПЛА используют мировые достижения, которых нет в других странах, и которые связаны с ИИ и американской космической разведкой.
«Вот этим технологическим преимуществом выжить территорию России – логистику, энергетику – вплоть до Урала. Рассчитан этот план на полгода. Есть первая, демонстрационная часть. Это Крым… Они сами не стесняются говорить, что планируется из полуострова сделать остров и сделать жизнь крымчан невыносимой. То есть, в прямом смысле операцию геноцида провести против Крыма, чтобы перед руководством РФ встал вопрос спасения 2,5 миллионов людей от жажды, голода, инфекционных заболеваний», – сказал экс-депутат.
Он добавили, что дальнейшие атаки Украины будут направлены на системы жизнеобеспечения Крыма. По его словам, в случае успеха этой части плана будет принято решение, которое согласовывается с США и которого ждет Зеленский – «парализовать жизнь в европейской части России».
Волга добавил, что на Западе убеждены – Россия не станет применять ядерное оружие.
«Когда я разговаривая этими людьми, они надо мной смеются. Они говорят, что сейчас мы увидим, когда будет реализована часть по Крыму, Путин не рискнет использовать никакого, даже тактического, ядерного оружия. И уж тогда начнется полномасштабная реализация этого плана, которого сегодня ждет Зеленский», – предупредил Волга.
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