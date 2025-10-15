Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Самое неприятное в истории с разговорами о передаче Киеву американских ракет «Томагавк» – их небольшое количество, неспособное хоть как-то повлиять на что-то в бою.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он согласился с мнением, что политический дискурс вокруг «Томагавков» звучит громче и страшнее, чем если бы их по-тихому передали Киеву и применили.

«Разумеется. Самое главное в данном случае политическое значение. По-тихому бы не получилось, собьют или прилетит – эту ракету не скрыть. Политический смысл в том, что это оружие, способное атаковать цели уже на стратегическую глубину. Мы видим, что Украина сама пытается делать с помощью тех же беспилотников, неважно, чьи компоненты. А если будут «Томагавки», то здесь ситуация другая», – сказал Крамник.

По его словам, фактически это будет означать, что американские военные будут принимать прямое участие в запусках ракет по территории РФ вне зоны боевых действий – «разве что стартовую кнопку уже украинский офицер нажмёт». Без участия США этот пуск осуществлён быть не может, что означает прямое участие в конфликте.