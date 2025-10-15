Эксперт: Чем меньше «Томагавков» передадут Украине, тем опаснее

Максим Столяров.  
15.10.2025 22:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 4446
 
Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Нацизм, Общество, Политика, Россия, США, Терроризм, Украина


Самое неприятное в истории с разговорами о передаче Киеву американских ракет «Томагавк» – их небольшое количество, неспособное хоть как-то повлиять на что-то в бою.

Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он согласился с мнением, что политический дискурс вокруг «Томагавков» звучит громче и страшнее, чем если бы их по-тихому передали Киеву и применили.

«Разумеется. Самое главное в данном случае политическое значение. По-тихому бы не получилось, собьют или прилетит – эту ракету не скрыть.

Политический смысл в том, что это оружие, способное атаковать цели уже на стратегическую глубину. Мы видим, что Украина сама пытается делать с помощью тех же беспилотников, неважно, чьи компоненты. А если будут «Томагавки», то здесь ситуация другая», – сказал Крамник.

По его словам, фактически это будет означать, что американские военные будут принимать прямое участие в запусках ракет по территории РФ вне зоны боевых действий – «разве что стартовую кнопку уже украинский офицер нажмёт». Без участия США этот пуск осуществлён быть не может, что означает прямое участие в конфликте.

«Отдельно заметим, что малочисленность ракет, с одной стороны, говорит о том, что результата добиться с их помощью нельзя, с другой стороны – а зачем это делается?.. Надо помнить, что «Томагавк» в своё время был носителем ядерного оружия. Сейчас ядерного заряда для него нет. Мы это знаем, потому что американцы об этом сообщают.

Но сейчас время такое, что верить этим заявлениям – дело такое. И мы вполне можем считать, что малочисленные эти ракеты могут быть применены для попытки внезапного удара, например, по нашему руководству. Типа, всё спокойно, конфликт, кто-то что-то стреляет. Ну, ракета полетела, вроде не страшно, их немного. А потом окажется, что она ядерная», – добавил эксперт.

