Эксперт: Чем меньше «Томагавков» передадут Украине, тем опаснее
Самое неприятное в истории с разговорами о передаче Киеву американских ракет «Томагавк» – их небольшое количество, неспособное хоть как-то повлиять на что-то в бою.
Об этом на канале «Инфоцелина» заявил военный аналитик Илья Крамник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Он согласился с мнением, что политический дискурс вокруг «Томагавков» звучит громче и страшнее, чем если бы их по-тихому передали Киеву и применили.
«Разумеется. Самое главное в данном случае политическое значение. По-тихому бы не получилось, собьют или прилетит – эту ракету не скрыть.
Политический смысл в том, что это оружие, способное атаковать цели уже на стратегическую глубину. Мы видим, что Украина сама пытается делать с помощью тех же беспилотников, неважно, чьи компоненты. А если будут «Томагавки», то здесь ситуация другая», – сказал Крамник.
По его словам, фактически это будет означать, что американские военные будут принимать прямое участие в запусках ракет по территории РФ вне зоны боевых действий – «разве что стартовую кнопку уже украинский офицер нажмёт». Без участия США этот пуск осуществлён быть не может, что означает прямое участие в конфликте.
«Отдельно заметим, что малочисленность ракет, с одной стороны, говорит о том, что результата добиться с их помощью нельзя, с другой стороны – а зачем это делается?.. Надо помнить, что «Томагавк» в своё время был носителем ядерного оружия. Сейчас ядерного заряда для него нет. Мы это знаем, потому что американцы об этом сообщают.
Но сейчас время такое, что верить этим заявлениям – дело такое. И мы вполне можем считать, что малочисленные эти ракеты могут быть применены для попытки внезапного удара, например, по нашему руководству. Типа, всё спокойно, конфликт, кто-то что-то стреляет. Ну, ракета полетела, вроде не страшно, их немного. А потом окажется, что она ядерная», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: