Элитные бригады и полки ССО превращены в «мясокомбинаты» – инструктор ВСУ
Если в элитные части ВСУ из-за недобора гребут кого попало, превращая подразделения в «мясные бригады», то страшно представить, что творится в той же теробороне.
Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«У нас большой-большой недобор, с этим проблемы. В моём подразделении нет, но оно специфическое. Другие бригады – ДШВ, морпехи, они добиваются непонятными какими-то [людьми]. Я служу 12-й год, и для меня ДШВ, морпехи, ССО полк – это всё для меня всегда было элитой.
И то, что я вижу сейчас, у нас это просто набивается. ДШВ, морскую пехоту и ССО превратили в мясные бригады, «мясокомбинаты», как у нас любят говорить. Вместо бригады это мясокомбинат уже», – рассказал Чёрный.
«Я уже не говорю про обычные ТрО или простые механизированные бригады, они вообще… Если там у нас недобор, то здесь вообще ужасы, я представляю какие», – возмущался ВСУшник.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: