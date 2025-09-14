Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Если в элитные части ВСУ из-за недобора гребут кого попало, превращая подразделения в «мясные бригады», то страшно представить, что творится в той же теробороне.

Об этом на канале «Alpha media» заявил инструктор одного из полигонов ВСУ, ограниченно пригодный после ранения главный сержант Антон Чёрный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас большой-большой недобор, с этим проблемы. В моём подразделении нет, но оно специфическое. Другие бригады – ДШВ, морпехи, они добиваются непонятными какими-то [людьми]. Я служу 12-й год, и для меня ДШВ, морпехи, ССО полк – это всё для меня всегда было элитой. И то, что я вижу сейчас, у нас это просто набивается. ДШВ, морскую пехоту и ССО превратили в мясные бригады, «мясокомбинаты», как у нас любят говорить. Вместо бригады это мясокомбинат уже», – рассказал Чёрный.