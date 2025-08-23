Если бы США действительно ушли с Украины – сценарий от дипломата Польши

Вадим Москаленко.  
23.08.2025 13:08
  (Мск) , Киев
Просмотров: 884
 
Война, Дзен, Польша, США, Украина


Если бы США действительно устранились от помощи ВСУ, европейцы самостоятельно не смогли бы заменить американские технологии и вооружения.

Об этом на канале «TVP world» заявил экс-посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если бы США действительно устранились от помощи ВСУ, европейцы самостоятельно не смогли бы заменить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На создание некоторых возможностей, которыми сейчас обладают только США, уйдут годы или даже десятилетия. Например, стратегические воздушные перевозки, некоторые виды ракет, программы, и так далее.

Европа – это консорциум разных стран. Процесс принятия решений в Европе совершенно отличается от американского. У нас разные представления о безопасности и о том, как мы воспринимаем Россию», – сказал дипломат.

«Европа на данном этапе не может предоставить Украине гарантии, которые бы сдерживали Россию. И дело не только в ресурсах, но и в политической воле – насколько разные европейские страны готовы противостоять России.

Поэтому я бы сказал, что вместо гарантий, лучше бы мы говорили о поддержке Украины в сфере обороны», – добавил Цихоцкий.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить