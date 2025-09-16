Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Западная Европа боится начинать войну против России без США, поэтому продолжит провокации и теракты.

Об этом на канале «UATV English» заявил в прошлом офицер британской военной разведки, преподаватель военной стратегии и права в Портсмутском университете Фрэнк Ледвидж, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«У Европы ничего нет, она Украине не поможет. Нет смысла полагаться на неё, у Европы нет военного значения, она не станет противостоять России. Если бы она это сделала, то без нашей военной поддержки она мало что может сделать. И вероятно, что в одиночку Европа потерпит поражение», – сказал Ледвидж.