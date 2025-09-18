«Фирменные клещи с трёх сторон»: Скоро начнутся бои за само Запорожье

ВС РФ на Южнодонецком направлении заходит в тыл группировке ВСУ, обороняющей Запорожье, через Днепропетровскую область. Это говорит о том, что возможна скорое начало боев за сам областной центр.

Об этом в эфире Радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если смотреть на карту освобождаемых сёл, она говорит, что мы пытаемся обходить Гуляйполе с тыла. Гуляйполе – это один из основных пунктов обороны противника на Запорожском направлении, но основные его оборонительные линии проходят к югу от Гуляйполя, то есть, там, где мы давим со стороны населенных пунктов Пологи и Работино.

А мы заходим с другой стороны, откуда противник изначально не ждал российских войск – со стороны Днепропетровской области. Они не ждали нас, поэтому сейчас там бывают очень быстрые продвижения.

По сути, мы организуем эти фирменные клещи с трёх сторон, которые будут сужаться в горлышке и вынуждать противника либо погибать, либо пытаться уйти, либо сдаваться.

У нас здесь будет возможность давить с юга, той группировкой, которая у нас находится под Пологами. Соответственно, группировка «Восток» обеспечивает себе правый фланг через юго-восточную часть Днепропетровской области. Это называется сейчас Южнодонецким направлением, но я думаю, что скоро это уже начнут называть потихонечку Запорожским.

Потому что после Гуляйполя мы движемся дальше по Запорожской области на запад, в сторону Орехова, обходя его сверху, с севера, где они нас не ждут, ну а дальше уже после Орехова, собственно, Запорожье», – заявил Коц.