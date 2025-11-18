Французские генералы могут разделить судьбу иранских коллег – Кедми
Агрессивно настроенные французские генералы забыли, что Европа всегда проигрывала войны с Россией. Об этом на канале «Вальдман-LINE» заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий попросил прокомментировать алармистские заявления французских генералов о готовности вступить в войну с Россией.
«Они помнят, когда российские войска стояли в Париже? Это что, было решение императора Александра прогуляться по Шанз Элизе? Это Франция начинала войну с Россией, и не раз.
Этого мало, они хотят ещё раз? Никогда Россия не нападала на Францию. Я не помню ни одного союза, в который Россия входила против Франции. А зря! В Первой мировой войне естественный был бы союз между Россией и Германией против Франции и Британии, которые всегда воевали против России», – сказал Кедми.
«Но кроме незнания истории, непонимания соотношения сил, они [французские генералы] пытаются добиться новых денег. Ну, пусть, хорошо.
Я могу сказать так: попытки Франции угрожать России, они еще более убоги, чем попытки Ирана угрожать Израилю. Соотношение сил в данном случае в пользу России по отношению к Франции намного лучше, чем Израиля по отношению к Ирану. А как это закончилось с Ираном, пусть вспомнят», – подытожил он.
