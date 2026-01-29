Киев. Жизнь в выгребной яме. Чиновник выпустил газы ротом. Благодарите Гордона

Власти не могут спрогнозировать, когда улучшится ситуация с энергоснабжением Киева.

«Эта катастрофа на сегодняшний день – наша реальность. Когда будет восстановлено тепло, я не знаю, никто не скажет. ТЭЦ-6 – режимный объект, куда не пускают даже полицию», – заявил Максим Бахаматов, глава администрации Деснянского района, где сложилась наиболее катастрофическое положение дел.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», чиновник добавил: «мы сейчас греемся чем попало».

«Я бы спросил у Кличко, как мы будем готовиться к следующему отопительному сезону, который наступит в этом году… Мы что, думаем, что у Путина ракеты закончатся или дроны, и мы будем снова сидеть в такой защитной позиции и не делать альтернативу?», – возмущается чиновник.

Свой спич он, высунув язык, завершил звуком, похожим на выпуск газов.

Особое место в интервью заняло прозвучавший ранее призыв Бахматова рыть выгребные ямы, где местные жители могли бы справлять нужду.

«Кличко говорит, что нужно уезжать из Киева. Я считаю, что нужно оставаться, рыть ямы и держать оборону, несмотря ни на что, потому что враг хочет, чтобы мы уехали из Киева. Это неприятно рыть ямы, это унизительно, это катастрофа. В столице это невозможно, но это уже произошло и нужно выживать, как мы можем… Ко мне придет 300 тысяч человек. Что я скажу? Слушайте, идите на улицу. Так? Во что превратится район? Я хотя бы направлю этот поток хоть как-то», – цитирует чиновника РБК-Украина.

«Я понимаю, что это дико, это неправильно, это нельзя, это не по-европейски. Но это не терпит отлагательств», – добавил он.

По его словам, не выход поставить 150 тысяч биотуалетов, поскольку их надо завозить, обслуживать и так далее.

«Это не экологически, это некрасиво, но большая яма с возможностью прикрыться и отработать неделю, пока не разморозится – да, это унизительно, но это будет работать, потому что большую яму, как траншею, мы выроем за полдня», – резюмировал Бахматов.

Военкор Александр Коц напоминает: