После безнаказанного захвата танкеров страховка «теневого флота» подорожала вдвое
Отсутствие жёсткой реакции на захват танкеров «теневого флота» приводит к тому, что Запад начинает смелее пиратствовать, а страховка судов уже подорожала более чем вдвое.
Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«США захватили ряд танкеров, причем какие-то с российским флагом. После этого Франция с Британией захватила наши судна. Да, у нас около тысячи судов, но если говорить «ну ничего страшного, у нас еще есть много, да, подумаешь, Кемская область» – это очень серьезно.
Мы сейчас больше тратим на то, что после захвата судов «теневого флота» выросла страховка. Страховка выросла с 25 долларов за тонну до 60. Это очень много. Захватили на несколько сотен миллионов долларов, а тратим мы гораздо больше на страховки», – возмущался Царев.
