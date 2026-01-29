После безнаказанного захвата танкеров страховка «теневого флота» подорожала вдвое

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Отсутствие жёсткой реакции на захват танкеров «теневого флота» приводит к тому, что Запад начинает смелее пиратствовать, а страховка судов уже подорожала более чем вдвое.

Об этом в беседе с блогером Павлом Ивановым заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

