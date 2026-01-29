По схеме гопников. «Лукойл» окончательно превратился в американский трофей
Попавший в октябре под санкции США «Лукойл» сообщил о заключении соглашения с американской инвестиционной компанией Carlyle о продаже 100% своих зарубежных активов — LUKOIL International GmbH.
Сумма сделки не раскрывается. Зарубежные активы «Лукойла» оцениваются в 22 млрд долларов и обеспечивают 20% нефтедобычи компании, но американские стервятники якобы уже снизили общую стоимость до 5 млрд долларов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Предполагается, что Carlyle затем перепродаст зарубежные активы «Лукойла» по частям. Один из претендентов – компания Chevron.
«Параллельные результаты процесса переговоров Россия – США», – прокомментировал новость политолог Марат Баширов.
Трейдер Артур Юнусов не видит ничего хорошего в ситуации.
«США правят миром и забирают за копейки активы Лукойла. Сначала санкции под видом борьбы со злом, потом невыгодный аукцион под контролем OFAC (пиндосовский контролер), затем переход зарубежного бизнеса компании к америкосам. Что это, если не схема гопников?)».
Политолог Вероника Крашенникова резюмирует:
«Так и перехватывают США нефтяные активы российских компаний. Обещал же Трамп сделать Америку «энергетической супердержавой» – и делает. Любыми средствами».
