«Гарно спивают гимн под бомбёжками» – Келлог объявил о «моральном преимуществе Украины над Россией»

14.09.2025 21:53
Украинцы крайне сильны в моральном плане.

Об этом на ежегодной конференции «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, организованной фондом олигарха Виктора Пинчука, заявил спецпосланник президента США на Украине Кит Келлог, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если говорить не только в военном плане, я был и в военных госпиталях, и встречался с военными, физическая сила и моральная – это где-то в пропорции 1 к 3. У украинцев моральное преимущество над Россией – это то, что в сердце, является очевидным. …

Украина обязательно выживет и останется государством. И если посмотреть на сопротивляемость народа, мы можем посмотреть, как будет выглядеть будущее.

Я видел или в «тик-токе», или где-то ещё украинцев в метро во время тревоги. И они не то, что сбились где-то там в кучку – нет, они гордо поют национальный гимн. Это неповторимо. И это говорит о том, что Украина не может исчезнуть», – вещал Келлог.

