Западное оружие и техника уже не помогают украинской армии, которая вынуждена бросать в бой стариков за шестьдесят. Об этом в эфире «Голос реальной Америки» заявил экс-советник Трампа, генерал Майк Флинн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Победителем пока является Россия… Они удерживают позиции. И в военном плане они находятся в гораздо лучшем положении, чем украинские военные. И разница между возможностями российской армии и украинской огромна. И, несмотря на все потенциальные продажи оружия и снаряжения, которые были предоставлены украинцам, у них заканчиваются боеспособные мужчины из-за большого количества потерь и дезертирства», – сказал генерал.