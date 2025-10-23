«Глядя на Украину, белорусы никогда не поверят, что их примут в НАТО!» – муж Тихановской бузит в Европарламенте

Константин Серпилин.  
23.10.2025 18:18
  (Мск) , Страсбург
Просмотров: 389
 
Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Майдан, НАТО, Общество, Оппозиция, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Беспорядки во время Беломайдана 2020 года сошли на нет, якобы только потому, что белорусское население почувствовало себя брошенным европейцами и убедилось в бесперспективности.

Об этом с трибуны Европарламента заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Европа должна стать активным игроком в Беларуси! Лукашенко – хитрый лис, но он не бессмертен. Смена власти в Беларуси неизбежна, такова реальность. С 2020 года народ Беларуси не принимал диктатора, они его не любили, но не восстали, потому что были мудрыми, осторожными и реалистичными.

Они понимали, что без союзников мы проигрываем эту битву. Конечно, белорусы хотели бы вступить в НАТО. Но после того, что произошло на Украине, белорусы никогда не поверят, что их примут!», – вещал Тихановский.

