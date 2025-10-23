«Глядя на Украину, белорусы никогда не поверят, что их примут в НАТО!» – муж Тихановской бузит в Европарламенте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Беспорядки во время Беломайдана 2020 года сошли на нет, якобы только потому, что белорусское население почувствовало себя брошенным европейцами и убедилось в бесперспективности.

Об этом с трибуны Европарламента заявил выпущенный на волю белорусский оппозиционер, муж самопровозглашенной лидерши Беломайдана Сергей Тихановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

