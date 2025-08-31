«Готовьтесь, осень будет страшнее ужасного лета» – украинский политолог
Из-за развивающегося наступления российской армии для подразделений ВСУ осень окажется намного страшнее лета.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В военном смысле осень 2025 года будет страшнее, чем лето. Осень будет очень жаркой, особенно ноябрь. Сегодня уже развивается успешное направление российский войск на купянском, красноармейском, запорожском направлениях.
И трасса Николаев-Херсон под пристальным вниманием российских дроноводов, они уже «охотятся» на украинскую военную технику. Вся трасса усеяна подбитой украинской техникой и бронеавтомобилями», – сказал Дудкин.
«Фаза войны повсеместно обостряется, по всей линии фронта. Купянск и Красноармейск уже в полукольце, украинская группировка там в очень угрожающем положении. А это несколько тысяч солдат.
А вместе с этим – моральный дух личного состава ВСУ не в лучшем состоянии. Количество дезертиров бьёт все рекорды, об этом говорят даже многие украинские чиновники и депутаты», – добавил он.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: