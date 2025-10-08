«Готовят обрушение фронта» – украинский эксперт об ударах РФ по ЖД-инфраструктуре

Россия вошла в осень с новой тактикой комбинированных ударов, направленных на перерезание ЖД-сообщения Правобережной и Левобережной Украины.

Об этом на канале признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Что касается новой тактики – она далеко не новая. Практически каждая осень начинается с ударов по энергоситстеме Украины. Таким образом, РФ пытается принудить к миру на условиях России. Но в этом году ещё добавились удары по железнодорожной инфраструктуре», – отметил он.

«Массированные удары по железнодорожной инфраструктуре означают, что сейчас будут отрезать это железнодорожное сообщение между Правобережной и Левобережной Украиной.

Не обязательно бить по мостам, но именно по железнодорожным сетям. Большинство техники, боеприпасов и т.д. поступают на Восток Украины по железной дороге. [Получается, обрушить фронт?] – фактически, да», – заключил Бондаренко.