Говорить о мире, но не соглашаться на его условия, – укро-политолог объяснил хитрый план Киева
Украинская власть не должна соглашаться на потерю территорий, но ей нужно показывать готовность к переговорам и декларировать стремление к миру.
Об этом в эфире «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Общество хочет слышать о мире, слышать надежду на завершение войны. Социология это явно показывает, от 69 до 80% украинцев за завершение боевых действий. Поэтому, если наши политики не говорят о том, что вот-вот мир, то они не популярны, слышать их никто не хочет.
Кроме того, надо демонстрировать готовность к мирным соглашениям, договоренностям перед глазами того же Трампа, перед глазами наблюдающего мира. Потому что и так мы видим, что Трамп демонстрирует достаточно большое раздражение тем, что Украина пытается торговаться, выбить какие-то свои позиции.
Я не думаю, что внутри эшелона власти искренне думают, что до конца года или сейчас есть уникальный шанс достигнуть мира, – нет. Главная задача сейчас – не потерять поддержку Запада, прежде всего Америки и, в то же время не пойти на какие-то кардинальные стратегические политические и юридические уступки России», – заявил Бортник.
