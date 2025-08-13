Говорить о мире, но не соглашаться на его условия, – укро-политолог объяснил хитрый план Киева

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинская власть не должна соглашаться на потерю территорий, но ей нужно показывать готовность к переговорам и декларировать стремление к миру.

Об этом в эфире «ПолитЭксперт» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

