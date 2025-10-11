«Или ты делаешь вот так, или будет удар «Томагавками»!» – укро-эксперт расписал, как Трамп угрожает Путину

Соединенные Штаты понимают, что переданные Украине ракеты «Томагавк» не помогут победить Россию, но нанесут ей чувствительный ущерб.

Об этом в эфире своего видеоблога, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил киевский политолог Руслан Бортник.

«На самом деле критических целей для Украины на российской территории не так много. Это не 1500, не 2000, как писал Институт изучения войны. Это где-то 10-15 единиц. Это ключевые аэродромы базирования стратегической авиации. Это ключевые логистические узлы, буквально несколько. Это ключевые базы хранения топлива, боеприпасов и несколько ключевых заводов ВПК», – уверяет укро-эксперт.

По его словам, речь идет о заводах, имеющих отношение к производству систем ПВО и ракет.

«Трамп требует показать этот список, чтобы, наверное, потом показать его Путину, сказать: «Или ты делаешь вот так, или по этому набору из этого списка прилетит. Хочешь ты или не хочешь, чтобы это произошло?». Всё это ещё раз подчёркивает, что по большому счёту мы имеем дело с использованием темы «Томагавков» как инструмента политического давления с целью начала переговоров или достижения каких-то-либо уступок со стороны России.

Ни Трамп, ни его администрация, ни тем более западные союзники Украины не ставят перед собой задачу победить «Томагавками» Россию. Это вряд ли возможно. Но вот создать какой-то критический технологический ущерб потенциально – да, возможно», – считает Бортник.