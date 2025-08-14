«Иначе это усилит российско-китайский блок»: Почему Трамп заманил Путина на Аляску

Дональд Трамп старается свести дело для Украины к стратегической ничьей в войне с Россией.

Об этом в эфире канала «Политека» заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп несколько раз подчеркнул, что он не верит, что Украина может победить Россию. Несколько раз. Он в этом убеждён. Его команда в этом убеждена. Они считают, что самый благоприятный сценарий – свести эту войну в ничью, относительную ничью, стратегическую ничью, когда Украина сохраняется как государство, а Россия удовлетворяется захваченными территориями», – сказал Бортник.

По его словам, американский президент боится победы России на Украине.

«Трамп считает, что продолжение войны, потенциальная победа России над Украиной резко усилит российско-китайский блок, создаст стратегические риски для Вашингтона уже. Поэтому он [ведет себя так] не потому, что ему нравится Путин, и он любит с ним обсуждать какие-то личные вещи. Он мыслит американскими интересами в таком ключе. И он считает, что необходимо купировать эту угрозу сейчас», – резюмировал эксперт.

