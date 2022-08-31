Иностранные журналисты: Санкции сделали Крым экономически сильным

31.08.2022  11:16 (Мск), Симферополь
Любовь Смирнова.  
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Экономика


Большая ошибка Запада считать, что экономические санкции способны оказать существенное влияние на Россию. Крым своим примером показывает, что санкции приводят к стимулированию собственного производства.

Об этом на пресс-конференции в Симферополе говорили иностранные блогеры и журналисты по итогам пресс-тура в Крым, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Большая ошибка Запада считать, что экономические санкции способны оказать существенное влияние на Россию. Крым...

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«У нас в Черногории считалось, что санкции прежде всего давят на Крым. Но то, что я здесь увидел, говорит о том, что санкции никак не влияют на Крым, начиная с красавца Крымского моста, заканчивая великолепным крымским вином, – подчеркнул блогер Славиша Милачич из Черногории. – В регионе я вижу прогресс.

Мы разговаривали с директором электростанции, он показал нам новые российские турбины, больше не нужно ничего импортировать. И они готовы этот опыт распространять в России, в других странах.

Мы были на предприятии, которое производит электромобили, где я увидел производство литиевых батарей, чего никак не ожидал здесь увидеть. Везде и во всем, включая дорожное строительство, видны государственные инвестиции.  Думаю, что Крым должен быть благодарен санкциям, потому что они не только не затормозили развитие, но открыли новые двери и возможности».

Греческий журналист Димитрос Ляцос подчеркнул, что начиная с 2014 года Крым переживал настоящий геноцид, как-то перекрытие Северо-Крымского канала и энергоблокада. Тем не менее, за 8 лет Крым преодолел все эти вызовы и вышел в плюс. Чего только стоят Крымский мост и трасса «Таврида».

«Крым сейчас учит всю большую Россию. Все-таки древние греки что-то знали, когда отправляли Ифигению в Тавриду. Поэтому люди сюда приедут. Ещё немного осталось, и та стена, которая была сделана 8 лет назад, разобьётся.

Надо смотреть на перспективу, а не слушать представителей западных варварских народов, которые пытаются нас учить демократии, а их представление о демократии – это возможность раз в 4 года избирать президента, – подчеркнул представитель Греции. – Россия – это великая страна, а Крым – это составная часть России, который сейчас изолирован от стран «большой семерки», но это далеко не весь мир.

Поэтому развитие энергетики, машиностроения, промышленности, сельского хозяйства – это сила Крыма. Это сила и основа Крыма его будущего, а уже потом можно строить туризм. Греция, которая начала это строить в 70 – 80-е годы, когда нас «демократическим путём» ориентировали на туризм. И теперь Греция превратилась в туристическую колонию Запада».

По словам блогера из США Джона Марк Дугана, США давно утратили от дух свободы, которую олицетворяет одноименная статуя на одноименном острове.

«Америка долгое время была страной возможностей и страной свободы. Это была страна, построенная амбициозными людьми. И они хотели независимости и свободы для себя. Но эти дни уже прошли, – считает Дуган. – Тем не менее, Крым – это Россия. И сейчас он находится в этой позиции, где в ближайшем будущем его ждут конфликты за собственное развитие.

Но люди здесь сильные, амбициозные и очень умные. И санкции, которые против них направлены, делают их невероятно сильными. Запад делает большую стратегическую ошибку, думая, что санкции могут подавить Россию. Они делают её новой и гораздо сильнее».

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