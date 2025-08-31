К исчезновению «Северных потоков» привела провальная российская дипломатия, понукаемая частным бизнесом – Демурин
Россия сдала столько своих национальных интересов в нулевые годы, что разрушение газопроводов «Северные потоки» было неизбежным.
Об этом дипломат в отставке Михаил Демурин заявил в интервью газете «Союзное вече», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В результате так и получилось. «Северный поток» был разрушен. Но он не мог не быть разрушен. Потому что все развитие Европы и Америки, их нахрап на постсоветском пространстве, желание оторвать от нас все страны простсоветского пространства должны были логично привести к такого рода конфликту, который разразился на Украине.
Такого острого конфликта могло бы не быть, если бы мы так не запустили ситуацию с 2004 по 2014 год. Эти 10 лет были годами профанации нашей внешней политики на украинском направлении. Достаточно вспомнить фигуры послов: Черномырдина, Зурабова. Посольство не работало, дела не делались», – сказал Демурин.
По его мнению, российская дипломатия очень долго защищала интересы частного бизнеса и крупных корпораций, которые заставляли МИД молчать по вопросам прав соотечественников и не замечать вступление стран в НАТО, а задабривать их, максимально открывая российский рынок.
«Это же абсурд — ставить критерием работы посольства задачу улучшения отношений. Да ради Бога, у нас задача — обеспечение интересов нашей страны. И если ради этого надо обострять отношения – надо обострять! Если надо дискредитировать каких-то руководителей, надо дискредитировать. Если кого-то надо убирать с политической арены, значит надо их убирать», – подчеркнул Демурин.
