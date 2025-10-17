Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украине не стоит рассчитывать на получение американских крылатых ракет «Томагавк», потому что Киеву отказывают даже в усовершенствованных версиях ATACMS, а полученные ВСУ западные танки и самолеты – устаревшие.

Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Виталия Дикого заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

