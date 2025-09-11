Капитуляцию Украины засекретят отдельным длинным протоколом в коротком мирном договоре – укро-эксперт

Игорь Шкапа.  
11.09.2025 17:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 531
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Вопрос завершения конфликта на Украине не будет предметом переговоров, полноценным участником которых станет Киев.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом журналиста Александра Шелеста заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Вопрос завершения конфликта на Украине не будет предметом переговоров, полноценным участником которых станет Киев....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«На самом деле вопрос мира в Украине – это не вопрос переговоров с Украиной. Вопрос Украины будет решаться без участия Украины. Украину спрашивать никто не будет. Украину посадят, чтобы подписать окончательный документ», – сказал эксперт.

При этом он соглашается с мнением, что этот документ не обязательно будет публичным.

«Публичный документ может состоять из двух-трех абзацев: мы договорились, прекращаются боевые действия, линия размежевания проходит здесь, стороны отводят войска, создается демилитаризованная зона. А вот протоколы дополнительные, которые не будут опубликованы в ближайшие 50-60 лет, они будут на 150-300 страницах. Детально все будет расписано, все интересы сторон, кто чем владеет, кто на что влияет, у кого какие гарантии, намерения и так далее. Но об этом знать будут только единицы», – говорит политолог.

По его словам, украинский конфликт находится в фазе завершения, при этом он отмечает, что «эта фаза может длиться достаточно долго» и следует ожидать новых обострений, попыток наступлений и контрнаступлений.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить