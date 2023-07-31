Карасев призвал отказаться от территорий Украины в обмен на сохранение жизней

Анатолий Лапин.  
31.07.2023 23:43
  (Мск) , Киев
Просмотров: 714
 
Дзен, Донбасс, Запорожье, Крым, Политика, Россия, Сюжет дня, Украина, Херсон


Украинской власти стоит понимать, что в борьба за территории может обернуться несопоставимыми жертвами, а потому лучше опыт Франции, отказавшейся в свое время от вооруженной борьбы за Алжир.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской власти стоит понимать, что в борьба за территории может обернуться несопоставимыми жертвами, а...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Задача государства и власти – обеспечить безопасность граждан, иначе – депопуляция. Кому нужны будут эти территории? Надо людьми прирастать, народом прирастать, а не любой ценой территориями. Можно так довоеваться за территории, что людей потерять.

Поэтому нужно перезаряжаться… Как в свое время Де Голль взял на себя ответственность, вопреки общественному мнению, и сказал: «c Алжиром прощаемся. Всё, у нас нет сил его содержать, нет сил бороться с повстанцами, сторонниками независимости, – и так далее. Пусть уходят».

Пошел, вопреки общественному мнению и мнению своих друзей… Он сказал: «Кровь – это такая жидкость, которая засыхает очень быстро. Потому , если мы сейчас не отдадим Алжир, мы получим еще больше жертв».

Надо тоже иногда понимать, что надо вовремя остановиться, потому что потерь – и территории, и людей – будет больше», – заявил Карасев.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Август 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть