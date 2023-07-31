Карасев призвал отказаться от территорий Украины в обмен на сохранение жизней

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Украинской власти стоит понимать, что в борьба за территории может обернуться несопоставимыми жертвами, а потому лучше опыт Франции, отказавшейся в свое время от вооруженной борьбы за Алжир.

Об этом в интервью пропагандисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Задача государства и власти – обеспечить безопасность граждан, иначе – депопуляция. Кому нужны будут эти территории? Надо людьми прирастать, народом прирастать, а не любой ценой территориями. Можно так довоеваться за территории, что людей потерять. Поэтому нужно перезаряжаться… Как в свое время Де Голль взял на себя ответственность, вопреки общественному мнению, и сказал: «c Алжиром прощаемся. Всё, у нас нет сил его содержать, нет сил бороться с повстанцами, сторонниками независимости, – и так далее. Пусть уходят». Пошел, вопреки общественному мнению и мнению своих друзей… Он сказал: «Кровь – это такая жидкость, которая засыхает очень быстро. Потому , если мы сейчас не отдадим Алжир, мы получим еще больше жертв». Надо тоже иногда понимать, что надо вовремя остановиться, потому что потерь – и территории, и людей – будет больше», – заявил Карасев.