«Украинские политики воровали, воруют и будут воровать» – Зе-политолог
Большинство украинцев хорошо понимают, что руководство их страны – хронические коррупционеры, которые никогда не перестанут обворовывать свой народ.
Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«К сожалению, в украинском обществе доминирует простой стереотип (он был и до войны, но во время войны критика стала более резкой): политики воровали, воруют и будут воровать.
Причём это касается представителей разных политических сил. Вот избирается человек в Верховную раду, и даже не обращают внимания на его политическую позицию – сразу ставят клеймо, что ты потенциальный или настоящий коррупционер. И отношение к Верховной раде соответствующее.
И по президенту – те, кто его не поддерживает, убеждены, что он коррупционер. И по правительству похожая история», – сказал Фесенко.
Он подчеркнул, что экс-министра обороны Михаила Федорова это касается в той же степени: большинство украинцев уверены, что он ворует.
«Часто распространяют, что Федоров тоже связан с бизнесом, что он тоже зарабатывает на продаже оружия.
Я даже слышал такую версию, что он – один из олигархов. Что Арахмия, Федоров, Миндич – это всё теневые олигархи эпохи Зеленского», – подытожил он.
English version :: Читать на английском «Украинские политики воровали, воруют и будут воровать» – Зе-политолог