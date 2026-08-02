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Большинство украинцев хорошо понимают, что руководство их страны – хронические коррупционеры, которые никогда не перестанут обворовывать свой народ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил обслуживающий Зе-режим киевский политолог Владимир Фесенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«К сожалению, в украинском обществе доминирует простой стереотип (он был и до войны, но во время войны критика стала более резкой): политики воровали, воруют и будут воровать. Причём это касается представителей разных политических сил. Вот избирается человек в Верховную раду, и даже не обращают внимания на его политическую позицию – сразу ставят клеймо, что ты потенциальный или настоящий коррупционер. И отношение к Верховной раде соответствующее. И по президенту – те, кто его не поддерживает, убеждены, что он коррупционер. И по правительству похожая история», – сказал Фесенко.

Он подчеркнул, что экс-министра обороны Михаила Федорова это касается в той же степени: большинство украинцев уверены, что он ворует.