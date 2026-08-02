В Киеве со страхом ждут нового появления северокорейских войск на фронте
Армия КНДР активно учится нормам современной войны, поэтому новое появление северокорейских подразделений на театре боевых действий может создать серьёзный кризис для ВСУ.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Президент Украины заявил, что ситуация на фронте может ухудшаться в силу того, что Северная Корея снова может отправить свои войска на Украину. И якобы уже готовятся в Воронежской области полигоны, чтобы принять тридцать тысяч военных из Северной Кореи.
Небольшой контингент до сих пор находится на российской территории. В основном это командный состав, сапёры, разведчики, операторы дронов, которые учатся на украинской войне», – сказал Бортник.
«Но если появятся тридцать тысяч северокорейских солдат на северных границах Украины – это может означать серьёзный кризис для Сум, Харькова и всего этого направления.
Возможно, даже для черниговского направления», – добавил он.
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