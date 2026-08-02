В Киеве обеспокоены: в Восточной Европе набирает популярность идея раздела Украины
В политических кругах восточноевропейских государств становится популярным предложение Москвы по совместному разделу Украины.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил киевский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Путин в очередной раз предлагал поделить Украину. Этого тезиса мы не слышали, наверное, с 2022 года. В этот раз Путин, выступая на праздновании ВМФ РФ заявил, что рано или поздно Украина утратит свои западные земли, что, мол, это подарок Сталина, и все вернется к Венгрии, Румынии и Польше.
Единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия. Но Киев недальновидно объявил Москву своим врагом, заявил российский президент.
Этот тезис имеет глубокую цель. В 2022 году этот тезис заявлялся для того, чтобы пытаться спровоцировать западных соседей Украины (Польшу, Венгрию, Румынию) на какие-то антиукраинские действия.
И несмотря на то, что в публичной политике в этих странах не звучат какие-либо территориальные претензии к Украине, в правых кругах этих стран остаются популярными тезисы о возможном возвращении территорий, которые когда-то входили в состав этих стран, а сейчас являются частью Украины», – сказал Бортник.
«В силу кризиса между Украиной и той же Польшей или Венгрией происходит радикализации правой политики, и такие настроения в определенный момент могут преобладать.
Для России важно, чтобы раздел Украины был коллективным. Если Москва самостоятельно будет захватывать какие-то украинские земли, она будет агрессором и оккупантом.
Если к этому разделу когда-либо кто-либо присоединится, это уже будет новое международное соглашение, новый Венский, Сочинский, Ялтинский конгресс. И поэтому Москва постоянно стимулирует, постоянно подбрасывает эту идею в публичное пространство», – рассуждал укроэксперт.
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