Кедми: Азербайджан хочет повторить опыт Украины? Пусть попробует

Режим Ильхама Алиева повторяет все те ошибки и провокации, что в свое время допустила Украина в отношениях с Россией. Финал для Азербайджана может оказаться аналогичным.

Об этом в эфире «Взгляда из Болгарии» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».