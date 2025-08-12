Кедми: Азербайджан хочет повторить опыт Украины? Пусть попробует

Режим Ильхама Алиева повторяет все те ошибки и провокации, что в свое время допустила Украина в отношениях с Россией. Финал для Азербайджана может оказаться аналогичным.

Об этом в эфире «Взгляда из Болгарии» заявил экс-глава израильской спецслужбы Натив Яков Кедми, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Степень наглости Азербайджана прямо пропорциональна степени сопротивления этому России. Вот что им Россия позволит, то и сделает. Позволит им поставить базу НАТО на территорию Азербайджана, прямо на границе с Россией и открыть бакинский порт для флота НАТО, они это сделают. Это все зависит от России. Россия определяет. Так же, как это было с Украиной.

Из-за чего начались военные действия с Украины? Из-за угрозы с украинской территории базами НАТО и иностранными базами российской безопасности… Попытка это сделать на Украине закончилась тем, что Украины, какой она была, уже нет. Какой она будет и будет ли, – одному Богу известно. Но так, как она была, ее уже нет. Она разрушена. Она уничтожена. Может быть на развалинах того, что когда-то было Украиной, создаться другая Украина, а может быть и нет. Но это – результат того, что она посмела использовать свою территорию и дать ее против России», – заявил Кедми.

