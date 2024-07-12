«Хороший парень» Стояногло и «мутные глубины молдавской политики». Что грозит противнику Санду

В Молдове продолжают обсуждать намерение отстраненного правящим режимом генпрокурора Александра Стояногло баллотироваться в президенты от оппозиции при поддержке социалистов.

Эксперты, с одной стороны, отмечают, что появился достойный кандидат, который многими в обществе воспринимается как реальная альтернатива действующей власти, с другой – выражают обеспокоенность по поводу явных недостатков предвыборного проекта.

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Шансы Стояногло на старте кампании и возможные сценарии президентских выборов описали журналист, общественный деятель Дмитрий Чубашенко и политолог Анатолий Дирун, выступая на передаче «По фактам» на канале ExcluzivTV.

Легкой прогулки не будет

Отход Додона в сторону открыл дорогу для единого кандидата, и теперь у людей появился выбор, которого до сих пор не было, считает Дмитрий Чубашенко.

Ссылаясь на данные исследований Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), эксперт заявил, что Стояногло «реально может быть альтернативой». Так, если Санду берет в первом туре 35% голосов, то у ее оппонента может быть сопоставимый результат, при условии что ему отойдут голоса Игоря Додона (16%), кишиневского градоначальника Иона Чебана (6%), который решил не идти на выборы, а также лидера коммунистов Владимира Воронина и экс-башкана Гагаузии Ирины Влах. Поддержкой части этих политиков еще надо будет заручиться.

«Тут важно, что скажут коммунисты. Если они не выставят своего кандидата и официально не поддержат единого кандидата, все равно будет сигнал их избирателям, что они за Стояногло. А за кого еще голосовать? Другого просто нет. Стояногло будет основным кандидатом от, условно говоря, левоцентристских, евроскептичсеких, промолдавских сил. Наши избиратели всегда ориентируются на кандидата с шансами, желают, чтобы голос не пропал. Если Стояногло станет центром притяжения, то эта гравитация всех подтянет», – говорит Дмитрий Чубашенко.

По мнению Анатолия Дируна, лидеру социалистов Додону, поддержавшему Стояногло, можно поставить большой плюс, а вот старт самостоятельной политической карьеры опального генпрокурора вызывает большие вопросы.

«Если человек самостоятельно выходит в политику, то нужно оценивать риски… Ты можешь быть хорошим парнем, но это не означает, что ты автоматически сможешь конвертировать свою хорошую историю в готовность людей за тебя проголосовать. Александр Стояногло сейчас нырнет во все глубины мутной молдавской политики и поймет что тот опыт, который он получил, баллотируясь в башканы Гагаузской автономии, – это совсем другая история. И за второй тур придется крепко побороться. Пока искали единого кандидата, было упущено время, и теперь команде Стояногло нужно грамотно, спокойно выверять свои шаги, потому что это точно легкой прогулкой не будет, и то, что удастся взять второй тур, – спорно и неочевидно», – говорит политолог.

Эксперт находит неудачной саму форму вывода кандидата на арену, указывает и на другие недочеты команды Стояногло, которых на старте можно было избежать.

«Политическое поле состоит не только из пятерых партийных лидеров, есть много узнаваемых людей: лидеров общественного мнения, ветеранов труда, заслуженных деятелей искусства и культуры и т.д. Возможности для конструирования правильного выхода – широкие. А Стояногло теперь придется «выгребать», доказывать, что он не кандидат от социалистов, а кандидат, которого поддерживают социалисты. Есть много других вопросов: кто команда Александра Стояногло, на кого он опирается? Обычно, когда выдвигается кандидат, в первые двое-трое суток идет шквал заявлений о поддержке, и необязательно, чтобы это были партийные лидеры. Это могут быть журналисты, академики, пенсионеры – здесь этот аспект не был проработан почему-то. Но еще не вечер, посмотрим», – сказал политолог.

«Не политик»

Заявив о решении идти на выборы, Александр Стояногло признал, что он «не политик» и что за ним «нет каких-либо политических проектов», но при этом он «способен общаться со многими политическими лидерами страны, которые между собой уже несколько лет не общаются».

«То, что Стояногло «не политик», – это минус его спичрайтерам, – уверен Анатолий Дирун. – Раз вышел с определенной повесткой дня – уже политик. У нас выборы проходят в контексте военного времени. Избиратель хочет видеть человека, настроенного серьезно, готового бороться за власть. Если будешь выходить и говорить: «меня попросили, а я не думал, я не политик», эта история людям может не зайти. Власть не дают – ее нужно брать, так это устроено. Если не проявлять волевые качества с самого начала, оппоненты этим воспользуются».

Дмитрий Чубашенко, напротив, считает, что Стояногло как «не политика» люди поддержат, поскольку «молдавские политики у народа ассоциируются с мошенниками, коррупционерами, обманщиками».

Команда Санду и оппозиция: борьба стратегий

Эксперты констатируют: цель оппозиции на этих выборах – не дать Санду переизбраться, провалить еврореферендум, открыть дорогу для парламентских выборов 2025 года. У партии власти тоже есть план: выиграть президентские выборы, желательно с первого тура. Чьи позиции сегодня выглядят предпочтительнее?

Дмитрий Чубашенко отмечает, что Игорь Додон был удобным контр-кандидатом для Майи Санду, под которого наверняка у ее команды уже была выстроена предвыборная стратегия, но Додон «сломал схему».

«Оппозиция у нас разная, объединения центристских и левых сил вокруг Стояногло будет достаточно для его поддержки, поддержка крайне правых и зомбированных проеэсовцев не нужна – она только скомпрометирует взвешенного кандидата», – полагает эксперт.

Анатолий Дирун предлагает отойти от формулировки «единый кандидат от оппозиции», поскольку «тут идеальной фигуры уже не будет».

«Есть кандидат Стояногло – вокруг него и нужно выстраивать стратегию кампании. Персонально на него ляжет большая ответственность за то, как он будет вести кампанию. Кроме того, власть никто просто так не отдаст. Вышедший недавно доклад американских экспертов из Hudson Institute под названием «Как мы победим Кремль в Молдове» (How the US Can Beat the Kremlin in Moldova – прим. автора) – по сути, дорожная карта на предстоящий электоральный период. Там пишут, что задача – удержать власть, обеспечить высокую явку, чтобы дать легитимность референдуму, и предлагают соответствующие меры. С учетом ситуации, с которой наши внешние партнеры столкнулись в Грузии, они будут работать здесь очень активно. И если у кого-то есть иллюзия о том, что есть единый кандидат, поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией, и дело в шляпе, то это очень слабая позиция. Пока молдавская оппозиция выглядит как народный театр, собирающийся «замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира». Если посмотреть на заявления о референдуме, то одни представители социалистов говорят, что нужно бойкотировать его, другие – что нужно участвовать, но голосовать против. Коммунисты весной призвали бойкотировать, сегодня призывают приходить на референдум. То есть у оппозиции есть масса рабочих моментов, чтобы выработать общий подход по ряду системных вопросов. Только действие, решительность производит впечатление на избирателя. Единый кандидат сегодня – это собирательный образ, который должен демонстрировать решимость оппозиции донести до власти: не будет Стояногло – будет Петров, Сидоров, вокруг которого мы объединимся и будем добиваться, чтобы Майя Санду проиграла эти выборы», – говорит Анатолий Дирун.

Эксперт предостерегает от затягивания запуска активной кампании по продвижению кандидата и избыточной кулуарности в этом вопросе. Он не исключает, что после 20 октября представители оппозиции будут сожалеть о времени, потраченном впустую.

«Команде Стояногло надо понимать, что время переговоров уже прошло, а если переговоры все еще идут, то нужно сделать этот процесс максимально открытым, – отмечает Анатолий Дирун. – Теперь счет идет на минуты. Если вечером в телеграме кандидата нет сообщений об итогах встреч, фотографий, то он потерял время. Есть много примеров в разных странах, когда оппозиция пыталась выработать алгоритм действий с единым кандидатом. Парламентские выборы в Польше 1989 года. Оппозиционное движение «Солидарность» набирает большинство голосов, но недостаточное, чтобы сформировать правительство. Начинаются переговоры внутри оппозиции. Вот две цифры: было 87 публичных встреч под камеры – все избиратели знали, что делает оппозиция. И только пять встреч было в закрытом формате, где уже оговаривалось распределение полномочий. Недавно прошли выборы в Великобритании – тикток лидера партии Reform UK был завален сообщениями и комментариями. То же – у лейбористов. То же – у Трампа в США. Здесь – обратная картина: тотальная закрытость, которая ничего хорошего не даст и кандидату только навредит».

Возможные сценарии кампании

Эксперты говорят, что Александр Стояногло волне может быть снят с гонки, а может даже и не дойти до официального ее старта. Власти страны уже активизировались: уголовная коллегия апелляционной палаты Кишинева сразу после того, как Стояногло объявил о намерении баллотироваться, возобновила рассмотрение дела, по которому он обвиняется в освобождении бизнесмена Вячеслава Платона (в бытность на посту генерального прокурора). А Конституционный суд оставил в силе решение Майи Санду об увольнении Стояногло с поста генпрокурора, отклонив его жалобу.

«Александр Стояногло – небольшая проблема для власти. У него есть шлейф уголовных дел, и этот факт будет использоваться. В борьбе за президентский пост в условиях нынешней региональной обстановки (Молдова играет важную роль в обеспечении логистического тыла для Украины) никто не будет «играть» с кандидатом от оппозиции. Власть просто так не отдадут. С учетом того, что итоги выборов будут утверждаться не в Молдове, издержки, связанные со снятием Стояногло, будут невысоки. Решения будут приниматься исходя из того, насколько они вписываются в сценарий по обеспечению победы Санду с первого тура», – рассуждает Анатолий Дирун.

Оппозиции он советует помнить о том, что нынешние выборы – это «не конкуренция, не выбор лучшего, а процесс, уже запланированный на результат».

При этом, напоминает политолог, в истории Молдовы были случаи, когда оппозиция побеждала, когда «играла на грани», выходила за рамки законодательства.

«2007 год. Партия коммунистов работала на тот момент как комбайн, все выборы выигрывала, никаких оппонентов. Оппозиция приходит к власти через массовые беспорядки – запускается переформатирование ситуации как таковой, расширяются рамки поведения, закон уже не работает. Или 2019 год. Проевропейская оппозиция делает ассиметричный шаг и показывает всем своим видом, что готова заключать, казалось бы, невозможный союз с социалистами. Политика – способность принимать нестандартные решения, пользоваться возможностями, которые дает текущая ситуация. Сегодня для оппозиции главным является консолидация и решительность. А с этим у них основные проблемы», – заявил политолог.

Дмитрий Чубашенко предположил, что Западу «будет не комильфо идти по беспределу» с молдавскими выборами на фоне процесса скрининга – оценки местного законодательства на соответствие европейскому в рамках переговоров по вступлению страны в ЕС.

«Полгода в ЕС председательствует Венгрия. Оппозиция может напрямую обратиться к Виктору Орбану, которого называют самопровозглашенным президентом ЕС. Во Франции хаос, в Германии грядут выборы, в США – тоже. Брюссельская бюрократия не чувствует себя так уж уверенно, как раньше. Многим на Западе не до Молдовы. И при всем наплевательском отношении к законам какие-то тормоза все-таки у них должны быть», – надеется эксперт.

По его мнению, возможен и такой сценарий. Если оппозиционного кандидата все же снимут с гонки и оппозиция призовет бойкотировать выборы (требуемая явка на президентские выборы, как и на референдум – одна треть), то выборы могут не состояться.

«Треть избирателей, 934 тысячи – это будет трудно. Это рекордный результат Майи Санду 2020 года, и все признают, что она его не повторит. 1,6 миллиона участвовало в выборах. Тогда 900 тысяч было у Санду и почти 700 тысяч – у Додона. Если 700 тысяч скажут: «Нам такие выборы не нужны», то они не состоятся», – предполагает журналист.

И еще один вариант. Выборы могут также не признать, если их проиграет Майя Санду, считает Чубашенко.

«Назовут их неправильными, нечестными из-за вмешательства зловредных сил. В этом случае Санду продолжит исполнять обязанности президента, хотя, конечно, получить еще одного нелегитимного президента [Западу на постсоветском пространстве] будет неприятно», – заключил эксперт.