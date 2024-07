«Хороший парень» Стояногло и «мутные глубины молдавской политики». Что грозит противнику Санду

В Молдове продолжают обсуждать намерение отстраненного правящим режимом генпрокурора Александра Стояногло баллотироваться в президенты от оппозиции при поддержке социалистов.

Эксперты, с одной стороны, отмечают, что появился достойный кандидат, который многими в обществе воспринимается как реальная альтернатива действующей власти, с другой – выражают обеспокоенность по поводу явных недостатков предвыборного проекта.

Шансы Стояногло на старте кампании и возможные сценарии президентских выборов описали журналист, общественный деятель Дмитрий Чубашенко и политолог Анатолий Дирун, выступая на передаче «По фактам» на канале ExcluzivTV.

Легкой прогулки не будет

Отход Додона в сторону открыл дорогу для единого кандидата, и теперь у людей появился выбор, которого до сих пор не было, считает Дмитрий Чубашенко.

Ссылаясь на данные исследований Института маркетинга и социологических опросов (IMAS), эксперт заявил, что Стояногло «реально может быть альтернативой». Так, если Санду берет в первом туре 35% голосов, то у ее оппонента может быть сопоставимый результат, при условии что ему отойдут голоса Игоря Додона (16%), кишиневского градоначальника Иона Чебана (6%), который решил не идти на выборы, а также лидера коммунистов Владимира Воронина и экс-башкана Гагаузии Ирины Влах. Поддержкой части этих политиков еще надо будет заручиться.

По мнению Анатолия Дируна, лидеру социалистов Додону, поддержавшему Стояногло, можно поставить большой плюс, а вот старт самостоятельной политической карьеры опального генпрокурора вызывает большие вопросы.

Эксперт находит неудачной саму форму вывода кандидата на арену, указывает и на другие недочеты команды Стояногло, которых на старте можно было избежать.

«Не политик»

Заявив о решении идти на выборы, Александр Стояногло признал, что он «не политик» и что за ним «нет каких-либо политических проектов», но при этом он «способен общаться со многими политическими лидерами страны, которые между собой уже несколько лет не общаются».

Дмитрий Чубашенко, напротив, считает, что Стояногло как «не политика» люди поддержат, поскольку «молдавские политики у народа ассоциируются с мошенниками, коррупционерами, обманщиками».

Команда Санду и оппозиция: борьба стратегий

Эксперты констатируют: цель оппозиции на этих выборах – не дать Санду переизбраться, провалить еврореферендум, открыть дорогу для парламентских выборов 2025 года. У партии власти тоже есть план: выиграть президентские выборы, желательно с первого тура. Чьи позиции сегодня выглядят предпочтительнее?

Дмитрий Чубашенко отмечает, что Игорь Додон был удобным контр-кандидатом для Майи Санду, под которого наверняка у ее команды уже была выстроена предвыборная стратегия, но Додон «сломал схему».

Анатолий Дирун предлагает отойти от формулировки «единый кандидат от оппозиции», поскольку «тут идеальной фигуры уже не будет».

«Есть кандидат Стояногло – вокруг него и нужно выстраивать стратегию кампании. Персонально на него ляжет большая ответственность за то, как он будет вести кампанию. Кроме того, власть никто просто так не отдаст. Вышедший недавно доклад американских экспертов из Hudson Institute под названием «Как мы победим Кремль в Молдове» (How the US Can Beat the Kremlin in Moldova – прим. автора) – по сути, дорожная карта на предстоящий электоральный период. Там пишут, что задача – удержать власть, обеспечить высокую явку, чтобы дать легитимность референдуму, и предлагают соответствующие меры.

С учетом ситуации, с которой наши внешние партнеры столкнулись в Грузии, они будут работать здесь очень активно. И если у кого-то есть иллюзия о том, что есть единый кандидат, поддерживаемый крупнейшей оппозиционной партией, и дело в шляпе, то это очень слабая позиция. Пока молдавская оппозиция выглядит как народный театр, собирающийся «замахнуться на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира». Если посмотреть на заявления о референдуме, то одни представители социалистов говорят, что нужно бойкотировать его, другие – что нужно участвовать, но голосовать против.

Коммунисты весной призвали бойкотировать, сегодня призывают приходить на референдум. То есть у оппозиции есть масса рабочих моментов, чтобы выработать общий подход по ряду системных вопросов. Только действие, решительность производит впечатление на избирателя.

Единый кандидат сегодня – это собирательный образ, который должен демонстрировать решимость оппозиции донести до власти: не будет Стояногло – будет Петров, Сидоров, вокруг которого мы объединимся и будем добиваться, чтобы Майя Санду проиграла эти выборы», – говорит Анатолий Дирун.