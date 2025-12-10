«Хоть завтра»: в Раде угрожают оставить Венгрию без нефти
Украина продолжает транзит российской нефти в Венгрию, но почему-то требует от ЕС отказаться от энергоресурсов из РФ.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-вице-премьер Украины при Порошенко, глава комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.
Она считает, что украинскими властям нужно чаще смотреть в зеркало, когда они упрекают Европу.
«Сложно гнать российскую нефть трубопроводом «Дружба» и требовать, чтобы все вводили санкции против российской нефти, и указывать пальцем на плохого Орбана, который выторговывает себе дополнительные конфеты при применении энергетических санкций США против России.
Так может посмотрим на себя и перекроем наконец нефтепровод «Дружба»? Мы это предлагаем. Больше года уже есть зарегистрированная инициатива нашей фракции в Верховной раде Украины. Ставьте на голосование. Принимаем решение завтра», – заявила Климпуш-Цинцадзе.
