«Хоть завтра»: в Раде угрожают оставить Венгрию без нефти

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 18:48
  (Мск) , Киев
Просмотров: 81
 
Дзен, Нацизм, Нефть, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украина продолжает транзит российской нефти в Венгрию, но почему-то требует от ЕС отказаться от энергоресурсов из РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-вице-премьер Украины при Порошенко, глава комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Украина продолжает транзит российской нефти в Венгрию, но почему-то требует от ЕС отказаться от...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Она считает, что украинскими властям нужно чаще смотреть в зеркало, когда они упрекают Европу.

«Сложно гнать российскую нефть трубопроводом «Дружба» и требовать, чтобы все вводили санкции против российской нефти, и указывать пальцем на плохого Орбана, который выторговывает себе дополнительные конфеты при применении энергетических санкций США против России.

Так может посмотрим на себя и перекроем наконец нефтепровод «Дружба»? Мы это предлагаем. Больше года уже есть зарегистрированная инициатива нашей фракции в Верховной раде Украины. Ставьте на голосование. Принимаем решение завтра», – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить