«Хоть завтра»: в Раде угрожают оставить Венгрию без нефти

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина продолжает транзит российской нефти в Венгрию, но почему-то требует от ЕС отказаться от энергоресурсов из РФ.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире «Радио НВ» заявила экс-вице-премьер Украины при Порошенко, глава комитета ВР по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Она считает, что украинскими властям нужно чаще смотреть в зеркало, когда они упрекают Европу.