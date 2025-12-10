«Возможно, навсегда»: Трансатлантический союз рушится из-за Украины – британский эксперт
Президент США Дональд Трамп готов пойти на все условия России по Украине, чтобы записать себе в заслугу прекращение конфликта. При этом, Украина откажется подписывать капитуляцию, а Европа ее поддержит. Это приведет к еще большему обрушению трансатлантических связей.
Об этом в эфире телеканала «SkyNews» заявил британский эксперт по вопросам безопасности и обороны, профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Насколько президент Трамп отчаянно нуждается в какой-то сделке?.. Очень отчаянно. Он отдаст русским почти все – и будет давить на украинцев, чтобы они подписали соглашение о капитуляции. Украина не подпишет его, и европейцы поддержат Украину в этом. И все, что мы видели на этой неделе – это попытки европейских лидеров поддержать Зеленского.
Но мы находимся на грани разрыва трансатлантических отношений. Это навсегда? Возможно. Не знаю. Но это определённый разрыв. И я должен сказать, что думал, что мы будем здесь летом. Я ошибся со сроками, но сейчас декабрь, и трансатлантические отношения рушатся из-за Украины», – заключил Кларк.
