Малофеев: «Во главе угла должна стоять не экономика, а демография. Иначе вымрем»

Освоение Сибири никогда не сможет конкурировать с застройками элитных районов по экономической целесообразности.

Об этом крупный российский предприниматель и один из спонсоров Русской весны Константин Малофеев заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Он призвал Минстрой развиваться не миллионами застроенных квадратных метров, а гектарами освоенных земель.

«У нас должны быть задачи по инфраструктуре. Сейчас во главе угла стоит экономическое обоснование. Мы с этим экономическим обоснованием вымрем через три поколения. Потому что всегда развязка на МКАД будет экономически более оправданной, чем строительство дороги в Воронежской, Костромской области или в Сибири. Понимает ли это Путин? Мне кажется, нынешний Совет и вот эти его исторические слова – это как раз разворот нашей политики. Мне представляется, что эта серьезность нашего демографического кризиса, она сейчас на столе у президента точно так же, как у него на столе сегодняшние военные действия», – сказал Малофеев.

Он назвал «безобразием» тот факт, что показателем экономики в современном мире является ВВП страны.