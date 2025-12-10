Малофеев: «Во главе угла должна стоять не экономика, а демография. Иначе вымрем»
Освоение Сибири никогда не сможет конкурировать с застройками элитных районов по экономической целесообразности.
Об этом крупный российский предприниматель и один из спонсоров Русской весны Константин Малофеев заявил в интервью военкору Александру Сладкову, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Он призвал Минстрой развиваться не миллионами застроенных квадратных метров, а гектарами освоенных земель.
«У нас должны быть задачи по инфраструктуре. Сейчас во главе угла стоит экономическое обоснование. Мы с этим экономическим обоснованием вымрем через три поколения. Потому что всегда развязка на МКАД будет экономически более оправданной, чем строительство дороги в Воронежской, Костромской области или в Сибири.
Понимает ли это Путин? Мне кажется, нынешний Совет и вот эти его исторические слова – это как раз разворот нашей политики. Мне представляется, что эта серьезность нашего демографического кризиса, она сейчас на столе у президента точно так же, как у него на столе сегодняшние военные действия», – сказал Малофеев.
Он назвал «безобразием» тот факт, что показателем экономики в современном мире является ВВП страны.
«Выбросите его в урну, ни для чего он не нужен. Давайте все-таки смотреть в детях, в минутах, килограммах. Дети – показатель единственной успешности управления страной. И индекс счастья, и всё на свете. Вот, дети рождаются – правильно управляем страной, дети не рождаются – плохо управляем.
Какая разница, сколько мы спортивных объектов запустили для детей, если их нет? Дети – главный показатель. В них ставьте себе пятилетние планы развития страны и освоения пространства, потому что мы гигантская страна. Иначе ее заселит кто-то другой», – объяснил олигарх.
