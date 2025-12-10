Нельзя отдавать водоснабжение Донбасса на откуп бандеровским варварам – донецкий ректор

10.12.2025 17:17
На переговорах с Западом Россия настаивает на возвращении всего Донбасса, потому что иначе обеспечить водную безопасность региона не получится. Однако для полного решения этой проблемы надо занимать территорию вплоть до реки Днепр.

Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил ректор ДонНТУ Александр Аноприенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сегодня в Донецке появляются новые скважины. Но для того, чтобы в полном объеме обеспечивать и население, и промышленность, нужен все-таки канал уровня Северский Донецк-Донбасс. И нам нужен Днепр.

В Донецке всегда были проблемы с водой. Эта проблема исчезла окончательно, когда построили первую линию «Северский Донецк-Донбасс». Потом ее модернизировали настолько, что пропускная способность канала превышала сток Северского Донца в засушливые годы.

Для того, чтобы этого не произошло, протянули три ветки канала Днепр-Донбасс. Должна была быть и четвёртая, до самого Донецка, но СССР развалился, и построить ее не успели. Я думаю, когда-то мы к этому должны будем вернуться», – сказал Аноприенко.

«Этот источник заменить нечем. Ни шахтными водами, ни скважинами. Вы же обратили внимание, во время переговоров всех, речь идет о том, что, в первую очередь, нам нужен оставшийся Донбасс. Там, где канал Северский Донецк-Донбасс. Потому что на данный момент без подпитки из Днепра Северский Донецк не сможет обеспечить водой.

Пока этот канал не уничтожен, и я надеюсь, так будет и дальше. Надеюсь, что в этих договорах о мире, будет необходимость сохранения этого канала. Но они варвары, они уничтожают все подряд», – добавил он.

