Нацист-волонтер ВСУ: Помешанная администрация США не может переплюнуть Россию 

Совокупных мощностей США и ЕС не хватает, чтобы обеспечить Украине хотя бы паритет с Россией по артснарядам.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в эфире видеоблога «Фабрика новостей» заявил украинский боевик и волонтер Мирослав Гай.

Он сослался на недавнее интервью главкома ВСУ Александра Сырского западным СМИ, в котором тот пожаловался, что ВС РФ в два раза превосходят украинскую армию по артиллерийским снарядам.