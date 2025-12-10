В Киеве объявили США самой коррумпированной страной, которой Украина должна диктовать условия

Игорь Шкапа.  
10.12.2025 18:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 324
 
Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Американцы не должны попрекать Украину коррупцией, поскольку они якобы еще более коррумпированы.

Об этом в эфире канала «ЛБ» заявил эксперт украинского военного портала Defense Express Иван Кричевский, ныне военнослужащий 413-го полка беспилотных систем ВСУ.

Американцы не должны попрекать Украину коррупцией, поскольку они якобы еще более коррумпированы. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Почему за коррупцию у власти должен украинский народ отдавать свои земли? Да даже не так. Почему люди [в США], у которых вроде бы все настолько в порядке с оборонными закупками, что то, что у нас стоит 20 тысяч гривен – FPV – у них 20 тысяч долларов?..

Или еще момент есть у американцев – заплатить миллиард, почти стоимость одной атомной субмарины, за советы, как построить три атомных субмарины. Выходит, они это миллиард долларов заплатили, но три атомных субмарины у них от этого не явились», – рассуждал Кричевский.

По его словам, американцы начинают «на дипломатическом языке» признавать, что в «в закупках между Пентагоном и оборонными компаниями начинают появляться смотрящие, которые решают вопросы».

«Нас пытаются судить люди, которые воруют на обороне гораздо больше!», – уверяет укро-нацист.

Он заметил, что Китай и Россия имеют куда меньше, чем США, оборонный бюджет, но «они эти деньги тратят на порядки эффективнее, чем американцы, которые до сих пор голые, бедные босые и постоянно сталкиваются с тем, что они неспособны к современной войне».

Кроме того, эксперт уверяет, что у США слабая ПВО – и российский удар, аналогичный ударам по Украине, был для американцев «роковым».

«Они непонятно чем занимаются, а, видите ли, коррумпированные – мы, и условия должны навязывать Америка нам, а не наоборот», – негодует Кричевский.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить