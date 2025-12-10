В России разрабатывается «план ГОЭЛРО 2.0»

Максим Столяров.  
10.12.2025 17:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 518
 
Дзен, Донбасс, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Строительство, Сюжет дня, Украина


В Донбассе могут создать новые электростанции для запуска особо энергоёмких производств.

Об этом в интервью экс-спикеру армии ДНР Эдуарду Басурину заявил ректор ДонНТУ Александр Аноприенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В Донбассе могут создать новые электростанции для запуска особо энергоёмких производств. Об этом в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Ваш вуз принимает участие в разработке новых технологий добычи электроэнергии?», – спросил Басурин.

«Конечно. У нас появился факультет интеллектуальной энергетики и робототехники. Более того, мы с ведущими российскими вузами, в первую очередь, с Московским энергетическим институтом – разрабатываем то, что можно условно назвать «план ГОЭЛРО 2.0»

Мы сейчас, к сожалению, работаем в сложном режиме, потому что целый ряд электростанций – Кураховская, Славянская – выведены из строя. И нагрузка легла на наши две основных электростанции. Идея – в создании энергоизбыточности в Донецком регионе. Это позволит нам развивать те отрасли промышленности, которые являются особо энергоемкими», – сказал Аноприенко.

«В атомной энергетике у России безусловное мировое лидерство. Следующее поколение – так называемые реакторы на быстрых нейтронах. Их преимущество в том, что они практически безотходные и безопасные. И более того, удастся перерабатывать отходы, накопленные на старых АЭС.

Я не исключаю, что даже в Донбассе в каком-то обозримом будущем может появиться такого рода атомная электростанция, это очень подходящее место», – подытожил ректор.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить