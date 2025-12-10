Зачем давать им деньги? Это же ворюги! – немецкий журналист об Украине
Вызывает сомнение необходимость дальнейшего финансирования Украины на фоне коррупционных скандалов ближайшего окружения Зеленского.
Об этом заявил шеф-корреспондент немецкого издания Focus Ульрих Райц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
По мнению Райца, европейские лидеры должны понести политическую ответственность за то, что уже передали Украине деньги налогоплательщиков, которые были разворованы.
«Мы говорим об использовании денег налогоплательщиков, и высшие руководители являются доверенными лицами денег, которые люди предоставляют государству…
И если было установлено, что украинская администрация Зеленского с высокой криминальной энергией явно присвоила эти средства, чтобы позволить им перетекать в карманы каких-то бандитов, тогда возникает вопрос, можно ли политически ответить за предоставление Украине этих денег?» – сказал немецкий репортёр.
Он выразил сомнение в том, что Берлину стоит гарантировать использование «замороженных» российских активов.
«Если Германия возьмет на себя 52 миллиарда поручительств за миллиарды русских, и мы знаем, что в прошлом правительство Зеленского путем хитрого обмана скрывало значительные средства от европейских механизмов аудита, возникает вопрос, ответственно ли давать Украине свежие деньги сейчас?» – заявил Райц.