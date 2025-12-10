Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Несмотря на казалось бы антиукраинскую риторику Дональда Трампа, на деле он оказывает существенную военную помощь киевскому режиму.

Об этом в эфире канала «Эспресо» заявил украинский военный аналитик, в прошлом функционер запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на все вопли западных СМИ, которые вбрасываются по поводу возможности приостановки обмена разведданными, снабжения военного оборудования, все это не отвечает действительности. Он [Трамп] прекрасно понимает, что нельзя дать победить России именно военным путем. Соответственно, и обмен разведданными продолжается, и поставка новейших средств поражения», – сказал он.

По словам неонациста, из США идет поставка экспериментальных ракет, которые используют ВСУ.