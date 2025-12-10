Украинский офицер: Россия нагнет нас даже ужавшись до размеров Московского княжества

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже гипотетический развал России не поможет Украине.

Об этом в эфире канала «ЛБ» заявил эксперт украинского военного портала Defense Express Иван Кричевский, ныне военнослужащий 413-го полка беспилотных систем ВСУ.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Не ставлю такую ​​максималистскую планку, как развал РФ. У нас есть, возможно, ошибочное представление о том, что, мол, если Россия распадется на несколько квазигосударственных образований и станет на порядок меньше по территории, то она от нас отстанет, потому что не сможет воевать. Но есть одна очень большая проблема…», – сказал укро-эксперт.

Он напомнил события 1918 года, когда для Украины вроде бы складывались благоприятные обстоятельства, учитывая положение дел в тогдашней России.

«Большевистская Россия Ленина на тот момент, возможно, была как раз размером с московское княжество Ивана Грозного», – напомнил гость эфира.

По его словам, правительство в Москве большую часть страны тогда не контролировало.